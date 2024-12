Pianetamilan.it - Milan, sondaggio: dai un voto all’acquisto di Fofana

Il, nel mercato estivo, ha puntato su Yossoufper rinforzare il centrocampo, un reparto che aveva bisogno di più dinamicità, aggressività e qualità. L’ivoriano, proveniente dal Monaco, è stato acquistato per dare maggiore sostanza e creatività alla squadra rossonera. A metà stagione, è possibile fare un bilancio delle sue prestazioni e valutare se l’investimento è stato valido.è arrivato ao con la reputazione di essere un centrocampista potente, dotato di grande dinamismo, forza fisica e una buona capacità di recupero palla. Fin dai primi mesi, ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative. Il suo impatto è stato evidente soprattutto in fase di recupero, dove ha portato energia e aggressività, fondamentale per interrompere le manovre avversarie. Con la sua forza fisica,è diventato una sorta di muro nel centrocampo rossonero, in grado di frenare le offensive avversarie e proteggere la difesa.