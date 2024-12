Pronosticipremium.com - Milan alle porte, la Roma torna al lavoro: Cristante ancora out

Si avvicina a grandi passi l’ultimo impegno del 2024 per la, che se la vedrà domenica 29 dicembre contro il, con fischio d’inizioore 20.45 in quel di San Siro. Appuntamento di grande importanza per i giallorossi, che dovranno cercare di dare seguito alla bella vittoria contro il Parma, dando così continuità ai propri risultati.Una grande prestazione, con quella che dovrebbe essere una diretta avversaria per un posto in Europa, servirebbe ad alimentare ulteriormente la fiducia in casa, che si presenterebbe così rinfrancata all’inizio del nuovo anno. Ranieri si attende dunque altre risposte importanti dai propri ragazzi, che piano piano sembrano aver trovato la strada giusta per poter rialzarsi definitivamente dopo tutte le difficoltà incontrate in questa prima parte di stagione.