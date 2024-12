Thesocialpost.it - Maltempo, pioggia e freddo salutano l’Italia. Per Capodanno torna il caldo

si prepara a dire addio al. Il miglioramento delle condizioni atmosferiche è già in atto grazie a un aumento della pressione sul Mediterraneo. Le ultime piogge e nevicate resistono in alcune aree isolate, ma il grosso delè ormai passato.Leggi anche: Gran Sasso, alpinisti dispersi: impossibile cercarli da terraLe previsioni per oggiOggi, 26 dicembre, il tempo migliora ovunque. Al Nord il cielo si presenta sereno fin dal mattino, con ampie schiarite che dureranno fino a notte. Anche al Centro il sole domina, salvo qualche residuo di nuvolosità sull’Abruzzo nelle prime ore del giorno. Il Sud vede ancora qualche fenomeno isolato in Appennino, con neve intorno ai 900-1000 metri, ma nel pomeriggioil sole.Il Centro Meteo Italiano conferma che nei prossimi giorni l’Anticiclone delle Azzorre garantirà bel tempo su gran parte della Penisola.