Sport.quotidiano.net - Juve, per Zirkzee servono 40 milioni. In difesa Hancko difficile a gennaio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 25 dicembre 2024 – Un difensore, forse un attaccante. Il mercato dellavive su questi due ruoli, da punti di prospettiva diversi. Dietrorinforzi, obbligatoriamente visti gli infortuni di Cabal e Bremer, mentre in attacco molto dipenderà da Arek Milik. Il polacco deve ancora tornare e non è detto fornisca le adeguate garanzie da vice Vlahovic, ma il rientro di Nico Gonzalez, che all’occorrenza può adattarsi, serve per placare il più possibile l’emergenza, tuttavia il nome di Joshuaresta molto in alto nella lista di mercato di Giuntoli. Il costo diLa storia di Joshuaè nota. E’ sbocciato a Bologna grazie a Thiago Motta, che lo ha promosso titolarissimo dell’attacco rossoblù dopo la cessione all’Inter di Marko Arnautovic. L’olandese ha ripagato il tecnico, e tutta Bologna, con una stagione stratosferica, soprattutto con grande qualità nella fase di rifinitura, dove spesso ha ricoperto il ruolo di regista offensivo piuttosto che di terminale a centro area.