Ilrestodelcarlino.it - Guasto al treno, passeggeri bloccati per ore fra Poggio Renatico e San Pietro in Casale: ritardi e disagi

Bologna, 26 dicembre 2025 – UnItalo è fermo per undalle 10,30 di stamattina sulla linea Bologna-Padova, trae Sanin, poco dopo la stazione di Galliera. Da quel momento sulla tratta si sono verificati pesanti rallentamenti, visto che la circolazione è stata regolata,a senso alternato, tramite l'utilizzo dell’unico binario ancora disponibile. Un regionale che era dietro all’Italo è stato fatto tornare indietro fino alla stazione di Galliera e isono saliti su un altro convoglio diretto a Bologna. A causa della circolazione a senso unico alternato, si sono accumulatifino a 60 minuti. Idel convoglio fermo, che viaggiava in direzione Bologna, sono rimasti per ore in attesa e si è creato anche qualche momento di tensione.