Grande Fratello Javier molla Chiara il giorno di Natale | ecco perché è finita

Nelle ultime settimane, all’interno della Casa delMartinez aveva mostrato un certo interesse per la nuova arrivataCainelli. Parlando con l’amica Mariavittoria Minghetti, infatti, il pallavolista aveva dito di essere attratto dalla ragazza, non solo da un punto di vista estetico, ma anche dal suo carattere, che trovava pacato e riflessivo proprio come il suo.Questo ha portato i due gieffini a trascorrere molto tempo insieme e a confrontarsi anche su tematiche importanti, come la rispettiva visione dell’amore e delle relazioni, fino a che non si sono lasciati andare ad un bacio appassionato (QUI per leggere).Il bacio, però, non ha sortito l’effetto sperato d non ha fatto scattare la scintilla tra i due., ieri, confidandosi con Luca Calvani, ha ammesso di non provare un coinvolgimento nei confronti della sua coinquilina:Forse anche baciandola speravo mi venisse.