Anticipazionitv.it - Grande Fratello, intimità Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice: cosa è successo la notte di Natale

Di, Miss Italia e protagonista di uno dei capitoli più discussi del, continua a sorprendere. Dopo aver manifestato interesse per Helena Prestes,si è sbilanciata in maniera clamorosa con, scatenando reazioni contrastanti dentro e fuori la Casa. Una svolta inattesa che ha alimentato tensioni e acceso i riflettori su di lei.Il passato traDi: un legame mai decollatoAll’ingresso dinella Casa,Signorini aveva rivelato una presunta relazione con. Tuttavia, il gieffino ha minimizzato: “No, non siamo mai stati insieme, nemmeno una frequentazione. Diciamo che c’è stato un bacio, unacosì, ma nulla di serio”. Fino a pochi giorni fa, i due avevano mantenuto una distanza apparente, avvicinandosi ad altri concorrenti.