Giugliano, arrivano i fondi per i lavori al Palazzetto dello Sport

Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo ricevuto un’altra notizia positiva per la nostra città. Il Dipartimento per loha approvato il progetto di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del“Palatecfi” di Via Casacelle. Finalmente daremo dignità ad una struttura che da anni era in uno stato di abbandono e che potrà diventare un luogo di aggregazione. Sarà ristrutturato completamente ile il campo da calcio sarà adeguato alle regole della FIGC in modo che tutte le squadre del territorio potranno disputare lì le proprie partite”. Lo ha annunciato, sui social, il sindaco di, Nicola Pirozzi. “Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro dell’ufficio PNRR che con impegno e dedizione ha lavorato per raggiungere questo obiettivo fortemente voluto dall’amministrazione Pirozzi e in particolar modo dal Consigliere Francesco Cacciapuoti che svolge sempre con particolare attenzione le procedure legate alla delega alloche ricopre”, ha concluso.