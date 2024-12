Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, Nibali: "Bella la partenza dall'Albania. Evenepoel? Spero ci sia"

Roma, 26 dicembre 2024 - Quando si pensa al ciclismo maschileno, in un tale momento non esattamente entusiasmante, la nostalgia per le gesta di Vincenzosale a dismisura. Oggi lo Squalo ha smesso i panni del corridore, ma non dell'esperto della materia e in particolare deld', che nei giorni scorsi ha presentato la Grande. Le dichiarazioni diIntervenuto sulle pagine di Marca, il siciliano ha innanzitutto applaudito l'esordio inedito che si prospetta per l'edizione numero 108 della Corsa Rosa. "Non vedo l'ora di gustarmi questo nuovod', le cui prime tre tappe saranno molto interessanti. Si partiràe in un certo senso si potrà muovere già qualcosa per la classifica generale. Comunque sarà bello cominciare da lì.