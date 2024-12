Zonawrestling.net - AEW: Il contratto con Sky Italia non sarà rinnovato

Brutte notizie per gli appassionatini della All Elite Wrestling. Come riportato dal commentatoreno della AEW Salvatore Torrisi, Sky non chiuderà per il rinnovo delper i diritti tv della compagnia entro fine anno, per cui per il momento sembra improbabile che Dynamite venga trasmesso nel 2025. Le notizie non sono buone e l’episodio natalizio che è andato in onda in America questa notteanche l’ultimo trasmesso da Sky. Rimarranno poi Rampage del 30 dicembre e Worlds End. View this post on Instagram A post shared by Salvatore Torrisi (@ilpadrinosal)Non tutto è perduto, secondo quanto raccontato dallo stesso Torrisi. Delle novità potrebbero sempre arrivare nel breve periodo, anche se pare compromessa la continuità degli episodi di Dynamite.