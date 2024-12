Iltempo.it - 2024 da incubo per il Movimento 5 Stelle: crollo drastico nei sondaggi e flop elettorali

Ilè stato un anno più che complesso per il, tra calo nei consensi a livello nazionale e difficoltà nelle elezioni regionali. I dati riportati da YouTrend evidenziano un quadro nero, che solleva interrogativi sul futuro del partito guidato da Giuseppe Conte. Secondo la Supermedia di gennaio(la prima dell'anno) elaborata da YouTrend/Agi, ilsi attestava al 16,4%. Ma già il risultato delle elezioni europee di giugno ha registrato un forte calo, con ilche ha raccolto soltanto il 10% dei voti. L'ultima Supermedia, aggiornata al 19 dicembre, mostra un lieve recupero rispetto all'estate, con l'11,4%, ma non affatto sufficiente a ritornare ai livelli di inizio anno, con addirittura 5 punti percentuali persi in 12 mesi in cui è andata in scena la rottura tra Conte e il fondatore del M5S, Beppe Grillo.