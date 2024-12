Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-12-2024 ore 14:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio Buon Natale a tutti voi da parte di Francesco Vitale in studio Papa Francesco nel tradizionale messaggio Urbi et Orbi torna a chiedere Pace per la Terrasanta tacciano le armi in Medio Oriente con gli occhi fissi sulla culla di Betlemme rivolgo il pensiero alle comunità cristiane in Israele in Palestina in particolare alla cara comunità di Gaza dove la situazione Umanitaria gravissima chest il fuoco ha detto si liberano gli ostaggi e se aiuti la popolazione stremata dalla fame dalla guerra detto Sono vicino anche alla comunità Cristiana in Libano soprattutto a studio e quelli in Siria in questo momento così delicato si aprono le porte delle alghe della Pace in tutta la regione lacerato dal conflitto e voglio stare qui anche il popolo libico incoraggiando a cercare soluzioni che consentano la riconciliazione Nazionale ha detto ancora il papà un aereo passeggeri è partito da Baku paesane diretta grozny Cecenia è precipitato in Kazakistan vicino all’aeroporto della città di ecau si tratta di un volo della arzebaigian Airlines a bordo c’erano Oltre 70 persone c’è ancora il certezza sul bilancio delle vittime dei sopravvissuti secondo la Procura Generale dell’Asl di super spie sono 32 m per il ministro kazako per l’emergenza sarebbero 29 tra i sopravvissuti anche due bambini le autorità regionali hanno riferito che momento sono stati recuperati 4 Corpi da luogo dello schianto abbiamo pagina il gruppo di tecnici del soccorso alpino di lavoratori intervenuto per i tentativi di recupero di due alpinisti dispersi sul Gran Sasso rimasto bloccato per due giorni presso una struttura ricettiva di Campo Imperatore a causa del maltempo è riuscito a scendere a Valle le condizioni in quota risultano sempre proibitive riferisce al soccorso alpino breve momento di vento debole ha consentito il funzionamento della funivia con il conseguente rientra Valle dei soccorritori le ricerche di due dispersi rimasti bloccati in cima domenica sera riprenderanno non appena le condizioni meteo in quota impediranno ha detto sta chiedendo il bar a fine turno serale Quando mi ha chiesto di entrare di poter utilizzare il bagno gli ha detto che non era possibile e di tutta risposta è stata accoltellata una coscia è che la sera della vigilia di Natale a Napoli in via Santa Maria di Costantinopoli in chiusura andiamo in Ucraina La notte di Natale la Russia ha lanciato un massiccio attacco aereo contro l’Ucraina prendendo di Mira città in tutto il paese secondo Kiev un missile Russo ha sorvolato anche lo spazio aereo moldavo e rumeno ma Bucarest smentisce per chi sarebbero stati attaccati con più di 70 mesi e 100 droni ha deliberatamente scelto Natale per un attacco cosa potrebbe essere più disumano di Cedraschi oltre che a kharkiv esplosioni sono state segnalate in particolare a Denis pro e creme colpiti di impianti energetici diverse città ucraine Hanno imposto bloccato di emergenza durante l’attacco secondo il Washington Post biden sta valutando nuove significative sanzioni contro il settore energetico Russo nelle suesettimane alla Casa Bianca e ci fermiamo qui Vi auguro ancora un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia Buon Natale In collaborazione con Agenzia Italia Stampa