Roma, da Abraham a El Shaarawy: i doppi ex infiammano il match con il Milan

Il giorno di Natale è arrivato e lapuò goderselo nel migliore dei modi. I giallorossi sono infatti reduci dalla vittoria per 5-0 contro il Parma, roboante dal punto di vista del risultato e fondamentale per quanto concerne la prestazione fornita. L’obiettivo ora è trovare la definitiva continuità di rendimento, che tanto è mancata nell’arco di questa prima fase dell’annata. I capitolini avranno modo di staccare in questa giornata di festa per poi pensare alla gara con il, in programma domenica 29 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Unestremamente delicato, contro un avversario che sta però vivendo un momento altalenante.Il tecnico Claudio Ranieri è consapevole della difficoltà della trasferta in terra meneghina ma, al tempo stesso, vuole lanciare un forte segnale, dando prova che la Lupa è definitivamente tornata sulla retta via.