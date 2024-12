Lanazione.it - Questo è un regalo di Natale. Da 20 anni Maria dona il sangue: “Penso a chi ha più bisogno”

Firenze, 25 dicembre 2024 – Un gesto di generosità che vale sempre, ma per le feste ancora di più. Perché anche in questi periodi l’emergenza può essere dietro l’angolo. E così che al’atto preziosissimo dire ildiventa quasi miracoloso. Nella corsa ai regali, tra i pensieri del pranzo e quelli per le tavole impeccabili, c’è chi pensa anche a chi ha. E’ il caso diLo Re, livornese, ma fiorentina di adozione, che proprio ieri per la vigilia si è recata a Torregalli per la suazione. Per lei, da quando ha 18, è un appuntamento immancabile., perché ha deciso dire ilproprio nel giorno della vigilia di? “Durante il periodo delle feste come anche nel periodo estivo c'è moltoditori ezioni, c'è un calo fisiologico a causa delle vacanze, ed è molto importante invece tenere ben rifornita la banca del”.