Programmazione Canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando ladi5 di? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di5 per l’intera giornata di. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia inche inattraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potretele repliche dei programmi dicinque.In questo approfondimento invece potete trovare latv di stasera di tutti i canali. Programmi5 di, 25 Dicembre 2021Mattina07:00 - Prima Pagina Tg5Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di507:15 - Prima Pagina Tg5Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di507:30 - Prima Pagina Tg5Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di507:45 - Prima Pagina Tg5Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di507:59 - Tg5Le notizie piu' importanti, nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche A cura della redazione giornalistica di508:48 - I viaggi del cuoreUn viaggio nei santuari e nei luoghi di spiritualita', italiani e non, con Don Davide Banzato della Comunita' Nuovi Orizzonti09:57 - Santa MessaCelebrazione della Santa Messa11:05 - Cristallo di rocca - Una storia di NataleDrammatico - Virna Lisi in una favola natalizia tratta da un romanzo Durante un'escursione viene trovato, sotto la neve, il corpo di un uomo Zaccaro; ITA 1999VISIONE ADATTA A TUTTI12:58 - Tg5Le notizie piu' importanti, nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche A cura della redazione giornalistica di5Pomeriggio12:58 - Tg5Le notizie piu' importanti, nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche A cura della redazione giornalistica di513:50 - Il Volo - Natale ad AgrigentoUna serata evento con Il Volo per la notte della Vigilia Dalla Valle dei Templi di Agrigento uno spettacolo straordinario ed emozionante all'insegna della musica16:41 - Ritorno ad Aurora: Un Natale specialeRomance - Un'eredita' inattesa sconvolge i piani dell'aspirante pilota Zoey, alle prese con un allevamento di renne da condividere con l'affascinante Alec Con C Regia di J.