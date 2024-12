Thesocialpost.it - Musica in lutto, addio al grande protagonista

Leggi su Thesocialpost.it

Il mondo dellapiange Richard Perry, scomparso martedì 24 dicembre a Los Angeles all’età di 82 anni. Produttore discografico di fama mondiale, Perry ha segnato la storia dellacollaborando con alcuni dei più grandi artisti del panorama internazionale.La carriera di un produttore leggendarioCon un talento unico per unire classici intramontabili e suoni contemporanei, Perry ha lasciato il segno con successi come «You’re So Vain» di Carly Simon, la serie «Great American Songbook» di Rod Stewart e un album di Ringo Starr che, negli anni ’70, fu vicino a riunire i Beatles. Collaborò anche con leggende come Barbra Streisand, che nel suo memoir «My Name is Barbra» lo definì un maestro nell’abbinare “la canzone giusta all’artista giusto”.Un produttore dei musicistiPrima di diventare un produttore di successo, Perry era batterista, oboista e cantante, un’esperienza che lo rese celebre come «produttore di musicisti», capace di trattare gli artisti come colleghi e non semplici interpreti.