La Porta Santa è aperta Un invito alla pace e alla riconciliazione da Papa Francesco

Durante il messaggio Urbi et Orbi di Natale il Santo Padre ha rinnovato il suo appello per la, rivolgendosi con particolare attenzione alle situazioni di conflitto in Medio Oriente, Ucraina, Africa e altre regioni devastate dviolenza.ha esortato a fermare le armi in Terra, facendo un pensiero speciale per le comunità cristiane di Israele e Palestina, in particolare quella di Gaza, che sta vivendo una grave crisi umanitaria. “Tacciano le armi in Medioriente!” ha esclamato, aggiungendo che “con gli occhi fissi sulla culla di Betlemme, rivolgo il pensiero a chi soffre”.Bergoglio ha invocato la fine delle guerre e la fine del fuoco, chiedendo la liberazione degli ostaggi e l’arrivo di aiuti per la popolazione stremata dfame e dguerra. Un pensiero speciale è stato dedicatocomunità cristiana in Libano, al sud del paese, e a quella siriana, in un momento di grande sofferenza, e ha esortato i popoli a cercare soluzioni per lanazionale anche in Libia.