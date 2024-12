Ultimouomo.com - La partita più fredda di sempre

È la vigilia di Natale del 1967. I Dallas Cowboys hanno appena strapazzato i Cleveland Browns 52-14 qualificandosi per la finale NFL contro i Green Bay Packers.I Packers - che si erano qualificati il giorno precedente grazie a un comodo 28-7 sui Los Angeles Rams - sono i campioni in carica, avendo battuto proprio i Cowboys nella finale della stagione 1966, giocata a Dallas il giorno di Capodanno del 1967. La rivincita è prevista al Lambeau Field, lo stadio di Green Bay, il 31 dicembre. Tutti sanno che per la prima volta si giocheranno nello stesso anno solare due finali di due stagioni diverse, nessuno ancora sa che quelladiventerà il più grande spot della storia per il football americano, trasformandolo nello sport più popolare del Paese. A quell’incontro, come a volte accade a certi eventi sportivi straordinari, verrà appiccicato presto un nome tutto suo: “Ice Bowl”.