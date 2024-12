Ilfattoquotidiano.it - Il Natale di guerra degli operatori umanitari: “Difficile comunicare la realtà, ora siamo un target”. “Per le persone è insopportabile pensare ai conflitti, ma servono aiuti”

Aumentano inel mondo, i morti e i feriti. Aumenta la spesaStati per armarsi e il numero dicostrette a lasciare le proprie case. Diminuiscono gli, le notizie sui giornali e la capacità di raccontare fatti, sempre più strumentalizzati a livello politico. Diminuisce la speranza che il futuro possa essere diverso. Il 2024 non è solo l’ennesimo anno di guerre, ma è anche uno dei peggiori: non ce ne sono mai state così tante dalla SecondaMondiale a oggi. I report internazionali vanno tutti in un’unica direzione: mentre le crisie in Ucraina e Gaza non vedono fine, si sono aperti nuovi fronti sanguinari. E il rischio di assuefazione, a livello mediatico, preoccupa sempre di più: se anche chi non è toccato direttamente dalle stragi non fa sentire la sua voce, sempre meno saranno le spinte politiche perché qualcosa cambi.