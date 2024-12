Ilgiorno.it - Il meteo in Lombardia: il sole e le temperature gradevoli di Natale e Santo Stefano proseguiranno fino a fine anno

Milano, 24 dicembre 2024 –per la stagione invernale,e cielo terso come quello che si è presentato oggi e il giorno dell’antivigilia in, nonostante il forte vento, che a Milano ha però regalato lo spettacolo delle Alpi a fare da corona alla città come succede pochi giorni all’, e soprattutto una migliore qualità dell’aria. Queste condizionialladi questa settimana e anche negli ultimi giorni dell’. A regalarle allae più in generale alle regioni del Nord è un campo d’alta pressione che arriva dall’Europa occidentale e si sta espandendo verso l’Europa centrale, interessando quindi l’Alta Italia, mentre una residua instabilità caratterizzerà ancora nei prossimi giorni il Centro e il Sud, dove piogge residue e ancora un po’ neve lungo l’Appennino farda “cornice” alla giornata die afra Molise, Basilicata, Campania interna e Calabria settentrionale.