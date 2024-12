Dalla Regione Lazio risorse straordinarie per la Protezione Civile di Sabaudia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 dicembre 2024 – L’eccellente lavoro svolto nel corso del 2024 dal Gruppo Comunalediha ottenuto nei giorni scorsi, un importante riconoscimento da parte del Direttore della Direzione Regionale “Emergenza e”.L’Organo Regionale, infatti, preposto allo svolgimento di attività tecnico-operative di coordinamento, controllo e vigilanza in materia di, si è costantemente avvalso, all’esigenza, del Gruppo Comunale, in particolare per attività di soccorso alle persone, salvaguardia del territorio e antincendio.Per gli ottimi risultati conseguiti, il Gruppo Comunale ha ricevuto un contributo di 10mila euro, finalizzati a mantenere in efficienza i mezzi operativi antincendio e ammodernare lo specifico vestiario ed equipaggiamento.