Iodonna.it - Anziché concentrarsi sulla carriera, come le loro madri, preferiscono adottare uno stile di vita più morbido e "femminile", meno stressante e performante. Una libera scelta? O un passo indietro clamoroso?

La Svezia ha una certa reputazione. Per questo sorprende,minimo, che proprio in Svezia le giovani donne stiano abbracciando la tendenza social che celebra l’uscita dal lavoro. In uno dei Paesi simbolo dell’uguaglianza di genere, della parità occupazionale e dell’emancipazione, si parla del trend “soft girl”. Per raccontare chi,Vilma Laon, 25 anni, ha lasciato il lavoro per essere, semplicemente, una fidanzata “casalinga”. Cos’è la Fika, la tecnica svedese per scacciare lo stress X Leggi anche › Il paradosso nordico: nell’Islanda della parità di genere, livelli record di violenze sulle donne Vilma, Soft Girl in Svezia: fa la fidanzata casalinga e sogna una maternità senza stressCasalinga, si fa per dire.