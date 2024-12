Lanazione.it - Vento, grandine e pioggia, ma la neve si inginocchia solo davanti ai monasteri

Arezzo, 24 dicembre 2024 – Chi si aspettava un bianco Natale rimarrà deluso, per lo meno a bassa quota dove lanon farà la sua romantica comparsa. Un primo assaggio la scorsa notte si è avuto ma in Casentino e soprattutto nella Valtiberina sopra i 900 metri, dove laha fatto la sua comparsa. Mentre ad Arezzo imperversavano, fortunatamente senza aver causato danni, in provincia è arrivata silenziosa, una timida nevicata. A Camaldoli si sono raggiunti i 30 centimetri insieme allacaduta negli scorsi giorni. Per il resto si parla di pochi centimetri. Ma per chi non può fare a meno di un bianco Natale può star certo che l’atmosfera magica non mancherà al Pratomagno o al Passo della Calla dove laè praticamente di casa. Tornando invece alla notte di domenica, lacaduta non ha creato nessun problema alla circolazione con gli spalain azione come da piano.