Spal, cinque debuttanti prodotti del vivaio. Il raggio di sole pensando ai prossimi mesi

Osservare la serie A e vedere protagonisti una serie di giocatori che sono passati per il settore giovanile della– da Mikael Egill Ellertsson nel Venezia a Nicolò Savona nella Juventus, passando per Gvidas Gineitis nel Torino, giusto per citarne alcuni – fa una certa impressione. Ma dideldi via Copparo sono pieni anche i campionati di serie B e C, a testimonianza di quanto si sia lavorato bene nel corso degli anni a livello tecnico e di scouting. Alcuni giovani sono ancora di proprietà del club di via Copparo, che per esempio ha girato in prestito Nicolò Contiliano e Filippo Puletto al Carpi, dove sono titolarissimi e stanno facendo piuttosto bene. Altri invece come Cesare Galeotti, Steven Nador ed Emanuele Rao, laha deciso di confermarli e metterli a disposizione di mister Dossena, che si è ritrovato in gruppo per causa di forza maggiore anche diversi ragazzi della Primavera che hanno contribuito a fare fronte all’emergenza infortunati.