Sinno e Roscigno, a Notre-Dame protagonista il presepe settecentesco napoletano

Leggi su Ildenaro.it

Alla vigilia di Natale, nella cattedrale parigina risorta dalle ceneri dopo 5 anni di restauri, spicca il: oltre 100 pezzi fra pastori e animali, raccolti per tutta una vita da Alberto Ravaglioli, collezionista romano scomparso prematuramente lo scorso anno, e portati a, per la riapertura. Ilè principalmente l’opera di due atelier partenopei, quelli dei Fratelli, esponenti di eccellenza della tradizione artigianale all’ombra del Vesuvio e di Biagio, restauratore d’arte sacra e scenografo presepiale, per quanto riguarda l’installazione e le scenografie. L’opera esposta afino al 2 febbraio è stata realizzata nel pieno rispetto della tradizione partenopea. ”Quest’opera – sottolineano i responsabili dell’associazione Grandi Eventi Culturali (Gec) che promuove l’iniziativa, Agatino Alajmo e Marco Ravaglioli – è anche una testimonianza dell’amicizia fra l’Italia e la Francia, in un momento così significativo come la rinascita della cattedrale di Parigi”.