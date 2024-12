Sci alpino Coppa del Mondo maschile | i convocati per le prove a Bormio

Leggi su Sportface.it

Ladel2024/2025 di scifa tappa a, in Valtellina. Dopo la Val Gardena, i velocisti chiudono l’anno affrontando la mitica pista Stelvio. In vista di Milano-Cortina 2026 asi terranno ben due test event, per arrivare al meglio alle sfide per le medaglie a cinque cerchi. Il primo è proprio questa tappa didel2024/2025: sabato 28 e domenica 29 dicembre si sfrutterà la competizione internazionale per controllare la sicurezza degli atleti in pista, il nuovo sistema di innevamento, il nuovo traguardo e l’arena. Nella prossima stagione, sempre nelle stesse date, la Stelvio e i velocisti saranno protagonisti di un nuovo test event, questa volta per esaminare il il rapporto con il territorio.Il dt dello sciMax Carca ha diramato le convocazioni per il doppio appuntamento con la velocità a