Tpi.it - Record di esecuzioni in Arabia Saudita: giustiziate 330 persone soltanto nel 2024

Leggi su Tpi.it

L’ha giustiziato 330quest’anno, il numero più alto da decenni, nonostante l’annuncio, risalente al 2022, del principe ereditario Mohammed bin Salman secondo cui la pena di morte nel regno era stata abolita, fatta eccezione per i casi di omicidio.L’ultimo bilancio delleavvenute in, denunciato dalla organizzazione per la tutela dei diritti umani Reprieve e verificato dall’agenzia di stampa Reuters, racconta di un netto aumento dellenel regno del Golfo rispetto alle 172 registrate l’anno scorso e alle 196 del 2022.Si tratta, secondo Reprieve, del più alto numero dimai registrato in, che respinge da sempre ogni accusa di violare i diritti umani, affermando che le condanne a morte mirano a proteggere la sicurezza nazionale.