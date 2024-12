Zonawrestling.net - Raw 23.12.2024 Happy Xmas

Leggi su Zonawrestling.net

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal TD Garden di Boston, Massachusetts. Lo show inizia con Drew McIntyre che raggiunge il ring per parlare delle sue recenti difficoltà, dice che è tornato a casa sua in Scozia e, anche se non ne ha parlato con nessuno, solo una persona si è degnato di chiamare per controllare come stava in quel periodo. Dice di essere stato portato a credere che tutti loro fossero una famiglia e che fossero tutti come sorelle e fratelli. Dice che Jimmy Uso, Jey Uso e Sami Zayn lo avrebbero pugnalato alla schiena in un batter d’occhio, senza pensarci due volte, e che i fan si sono dimenticati di lui all’istante quando se n’è andato e dice che non darà più nulla per nessuno. Dice che sta per iniziare a cercare e prendere i veri cattivi in WWE che sono CM Punk e Roman Reigns.