Ilgiorno.it - Pizzochera, indagine finita. Nessun atto da annullare per conflitto d’interessi

Leggi su Ilgiorno.it

Non ci saranno atti dain autotutela. Èl’interna, che il sindaco Roberto Di Stefano aveva predisposto dopo la revoca di Roberta. Ruolo ormai incompatibile, secondo il primo cittadino, dopo che l’assessora aveva avviato una società che aveva iniziato a collaborare con il Polo educativo Bergamella (privato accreditato). Il “licenziamento” ha richiesto però anche l’analisi di una serie di documenti da parte degli uffici comunali. "L’ex assessore, in completa autonomia e al di fuori del vincolo fiduciario, ha deciso di intraprendere un suo percorso lavorativo, aprendo a fine maggio un’azienda sul territorio di Sesto in ambito educativo, lo stesso settore delle deleghe che aveva assegnate". Da qui, dice Di Stefano, l’esigenza di una revisione degli ultimi atti.