Pardo | Lautaro Martinez? Il problema non esiste! Vi spiego perché

L’Inter continua a vincere in campionato, battendo il Como per 2-0 a San Siro. Nonostante ciò il digiuno da gol difa notizia. Di questo parla Pierluiginel post partita.BLOCCHI ALTERNI – Pierluigi, opinionista di Dazn, commenta Inter-Como direttamente dalla tribuna stampa di San Siro. Al termine del match il giornalista si sofferma sul momento del capitano nerazzurro, dichiarando: «Io stravedo per, è un attaccante incredibile. Ma, onestamente, oggi rispetto ad altre volte dal punto di vista dell’energia non mi ha fatto impazzire. Ma sono certo che tornerà, stiamo parlando di un giocatore di livello superiore. C’era un periodo in cuicon l’Argentina non segnava mai e con l’Inter faceva caterve di gol, adesso che con la Nazionale si è sbloccato sta avendo qualchedi più col club».