Oggi inizia il Giubileo della speranza Stasera l’apertura della Porta Santa a San Pietro Tutte le altre aperture

Leggi su Open.online

Ci siamo.24 dicembreildel 2025 che Papa Francesco definisce “Spes non confundit“, ovvero “lanon delude“. A partire dalle ore 19, primamessa di Natale, il Pontefice aprirà laa San, riil Messaggero, si prevedono almeno 30 mila fedeli sulla piazza vaticana per assistere alla cerimonia sui maxi schermi, altri cinquemila dentro la basilica. Il Papa pronuncerà la formula: «HaecDomini» («E? questa ladel Signore»), a cui i fedeli risponderanno: «Iusti intrabunt in eam» («Per essa entrano i giusti»). Unche sarà dedicato anche alle donne, con un pellegrinaggio studiato per fare conoscere chi sono le patrone d’Europa e le DottoresseChiesa tra cuiBrigida di Svezia eEdith Stein, morta ad Auschwitz nel 1942.