Mondiali sci alpino Saalbach 2025 | programma calendario e favoriti della prossima rassegna iridata

La Coppa del Mondo 2024/25 di scista entrando nel vivo in questi giorni con le tappe italiane in Val Gardena, Alta Badia, Bormio e poi il night event sulla 3Tre di Madonna di Campiglio, ma è già tempo di proiettarsi anche sulla 48esima edizione dei, inda lunedì 3 a domenica 16 febbraio a-Hinterglemm. La località alpina austriaca torna a disputare laa 34 anni dall’ultima volta (1991), e complessivamente l’Austria sarà sede per la decima volta: in precedenza ci furono infatti le quattro edizioni di Innsbruck (1933, 1936, 1964, 1976), Bad Gastein nel 1958, Sankt Anton am Arlberg nel 2001 e infine le due di Schladming, nel 1982 e l’ultima in assoluto nel 2013.Ile le piste deidiIlnella località austriaca vede due settimane di gare, e ad inaugurare le competizioni sarà il parallelo a squadre di martedì 4 febbraio.