Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, strade bloccate e zone isolate

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una violenta ondata di, l’ennesima da settembre, ha investito ieri anche la Valmusone nella notte e durante la mattinata, con raffiche di vento e piogge che hanno abbattuto alberi e cartelloni stradali rimasti lungo le carreggiate, creando disagi alla viabilità e mettendo in pericolo la sicurezza dei cittadini. La situazione meteo rimane critica in tutta la vallata e in Riviera del Conero, anche nelleche ancora non si sono riprese dall’alluvione del 18 e 19 settembre. Il fiume Aspio è tornato a fare paura, ingrossato. I Comuni raccomandano prudenza, evitando di transitare in prossimità di alberi o strutture instabili e limitando gli spostamenti. L’impegno delle autorità locali e delle squadre di soccorso continua senza sosta per garantire la sicurezza e il ritorno alla normalità.