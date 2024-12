Maltempo allerta meteo in 9 Regioni per la Vigilia | neve e vento creano grandi disagi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Italia travolta da una nuova ondata di. Per la giornata di oggi, martedì 24 dicembre, scatta quindi l’gialla in 9, mareggiate e raffiche di. L’è stata diramata dalla protezione civile. La nuova ondata diche sta attraversando l’Italia in queste ore non risparmia nemmeno il giorno di Natale. L’, inizialmente prevista per oggi, è stata infatti estesa fino al 25 dicembre, coinvolgendo ben nove. Le previsioni parlano di precipitazioni diffuse e nevose, a partire dai 300 metri di altitudine, con fenomeni che potranno intensificarsi soprattutto al centro-nord. Gli italiani che risiederanno in zone montuose o in aree collinari dovranno prepararsi a un Natale sotto la, con temperature rigide e possibililegati al traffico e alla viabilità.