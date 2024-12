Ma cosa… Aurora Ramazzotti sorpresa quando apre il regalo di Natale di Michelle Hunziker

Leggi su Caffeinamagazine.it

e ildi mamma. Non ha aspettato la mezzanotte tra il 24 e il 25 dicembre per scartare il dono. Stavolta il dono è stato super apprezzato e cosìpotrà goderselo nella casa in cui vive con il compagno Goffredo Cerza e il figlio Cesare Augusto. È la nuova casa cheha arredato tutto da sola. Ilricevuto è sicuramente molto utile e ha generato nell’influencer tanto entusiasmo e un po’ di autoironia. Proprio pochi giorni fa il compagno Goffredo ha fatto la tanto attesa proposta di matrimonio al suo amore scegliendo un luogo speciale, la ruota panoramica di un luna park.Leggi anche:rompe il silenzio dopo il gossip sul giovane volto della moda italianaAltro che borsa firmata, ildi mammafa impazzireA riprendere la scena in cuiscarta ilè proprio la mamma