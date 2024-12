Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 24 dicembre

Mercati azionari del Vecchio continente in lieve rialzo. In apertura lamigliore è quella di Amsterdam, che sale dello 0,5%, seguita da Parigi (+0,4%) e Londra (+0,3%).Ledelle borse e delloin tempo reale9.11 – L’Europa parte in leggera crescita, Londra +0,3%Mercati azionari del Vecchio continente in lieve rialzo: in apertura lamigliore è quella di Amsterdam, che sale dello 0,5%, seguita da Parigi (+0,4%) e Londra (+0,3%). Cauta Madrid, che cresce comunque dello 0,2%. Milano e Francoforte sono chiuse tutto il giorno per la vigilia di Natale, mentre gli altri listini concluderanno la loro seduta in anticipo: Londra alle 12:30, Amsterdam alle 13:55, Madrid alle 14 e Parigi alle 14:05.8.44 – Il gas parte in lieve rialzo (+0,5%) a 45,7 euro al MegawattoraPrezzo del gas in marginale crescita sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l’Europa: il future sul metano con consegna a gennaio ha aperto in aumento dello 0,5% a 45,7 euro al Megawattora.