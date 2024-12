Ilgiorno.it - L’abbraccio di Unicef ai soci del mercato coperto: ci avete salvato

Leggi su Ilgiorno.it

Un diploma di benemerenza e una medaglia per idella cooperativa che gestisce il. Il dono è arrivato dal comitato provincialedi Pavia come ringraziamento per il gesto compiuto a settembre, quando il comitato è stato costretto a sgomberare lo spazio che occupava per lasciare il posto al cantiere e si è trasferito in un altro messo a disposizione dalla cooperativa. "Abbiamo voluto organizzare un momento di rigraziamento – ha detto Mimmo Damiani di– per la stima che ci lega a tutti idel. Hanno mostrato una grande generosità nei nostri confronti mettendoci gratuitamente a disposizione uno spazio più grande e più bello di quello che occupavamo". Se la cooperativa non si fosse messa a disposizione, il comitatosarebbe rimasto senza casa.