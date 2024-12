Movieplayer.it - It Ends With Us: Jenny Slate difende Blake Lively dopo le accuse contro Justin Baldoni

Leggi su Movieplayer.it

esprime il suo pieno sostegno aledi molestie sessuali e ritorsioni nei confronti diha preso una posizione forte in difesa della sua co-protagonista di ItUs,, in seguito alle graviche la star ha rivolto nei confronti di, anche lui parte del cast del film.ha accusatodi molestie sessuali e di un tentativo di ritorsioni nei suoi confronti, azioni che sarebbero state parte di una campagna orchestrata per danneggiarne la reputazione. Le parole diIn un'intervista rilasciata a Today lunedì scorso,ha parlato con fermezza a sostegno di, descrivendo l'attacco subito dalla sua collega come .