Inter-Como IN tre punti | Inzaghi senza difensori non senza difesa

non chiude l’anno solare nerazzurro ma regala sicuramente un Natale più sereno e vicino alla vetta. L’ultima rete in magliadel 2024 a San Siro porta la firma di Thuram. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la diciassettesima giornata di Serie AMILANO – Il Monday Night porta bene all’(37) di Simone, che batte anche il(15) di Cesc Fabregas dopo la Lazio (34), staccandola e consolidando il terzo posto alle spalle di Napoli (38) e Atalanta (40). L’asterisco di Natale in Serie A è legato sempre alla trasferta in casa della Fiorentina (31), che verrà recuperata solo a febbraio. Da sottolineare in particolare il +11 sul Milan (26), addirittura ottavo. Analizziamo(2-0) di Serie A in tre