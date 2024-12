Ilgiorno.it - Il paradosso burocratico. Titoli esteri, silenzio a Roma: "Esclusi dai posti pubblici"

Quando prova a chiamare al centralino del ministero della Salute per avere informazioni sulla sua pratica la mettono in attesa, e infine cade la linea. Dal 3 ottobre 2023, data di presentazione della domanda per il riconoscimento del titolo di studio e della qualifica conseguita in Albania, l’infermiera 27enne A.A. attende una risposta da. Oltre un anno nel limbo della burocrazia, barriera che non le permette di partecipare a concorsi e lavorare in quelle strutture sanitarie pubbliche alla continua ricerca di figure professionali come la sua. "Mi sono trasferita in Italia dall’Albania nel 2021 – racconta – in un periodo di emergenza sanitaria legata alla pandemia, e da allora ho sempre lavorato regolarmente in Rsa private accreditate prima in Puglia e poi in Lombardia. Pago le tasse in Italia e chiedo che i diritti vengano rispettati, non solo nel mio caso ma anche in quello di tanti altri stranieri che stanno vivendo situazioni analoghe.