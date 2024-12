Ilfattoquotidiano.it - Giubileo 2025 e l’apertura della Porta Santa con Papa Francesco: ecco come e dove seguire la diretta mondiale in televisione e in streaming

Sono già migliaia le persone che, in queste ore, si stanno recando in Piazza San Pietro in Vaticano a poche ore dal, prevista per le ore 19, che segnerà l’inizio del. Con il rito delnella Basilica di San Pietro, il Santo Padre dà ufficialmente inizio, oggi, 24 dicembre, al. Un evento dita, con oltre 35 milioni di arrivi da tutto il mondo e con una ricaduta economica complessiva stimata in 16,7 miliardi di euro, secondo i dati Isnart-Unioncamere.Per chi non potrà essere a Roma fisicamente ci sarà la possibilità diintelevisivae in liveil grande evento di oggi. Su Rai 1 e in simulcast su RaiPlay dalle 18:40 parte il collegamento. Sarò unaa cura del Tg1 e Rai Vaticano, in collegamento con Vatican Media, con la cronaca di Ignazio Ingrao e la regia di Brunella Olivari.