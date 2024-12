Ilgiorno.it - Ennesimo caso in ospedale. La Uil lancia l’allarme: "Vogliamo più sicurezza"

Leggi su Ilgiorno.it

Nella notte tra sabato e domenica un infermiere e quattro agenti sono stati aggrediti al pronto soccorso. "In un momento storico in cui il nostro sistema sanitario sta affrontando sfide senza precedenti, ci troviamo a dover esprimere la nostra ferma condanna per l’episodio - commenta Giancluca Firrisi, segretario territoriale della Uil Fpl Varese -. Questi atti violenti non solo rappresentano un attacco diretto a chi si impegna quotidianamente per garantire il benessere della comunità, ma evidenziano anche il paradosso di un settore già in difficoltà". Troppi i nodi da sciogliere. "Non solo i professionisti della salute sono sottopagati, ma ora devono anche affrontare aggressioni fisiche che compromettono la loro incolumità e, in ultima analisi, la qualità dei servizi che possono fornire".