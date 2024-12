Ilrestodelcarlino.it - Due camion vanno a fuoco, l’ombra del dolo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le fiamme hanno ‘acceso’ il tardo, uggioso pomeriggio di Villa Verucchio. E si sono alzate imperiose. Il boato che ne è seguito ha messo in allarme tutti i residenti della zona artigianale della popolosa frazione, domenica pomeriggio. È scattato così l’allarme. Alle 17.35 sono entrati in azione 3 mezzi e 7 vigili deldel comando di Rimini per cercare di spegnere l’incendio che ha coinvolto due autocarri parcheggiati di fronte al numero civico 99 di via Togliatti, lo stabilimento delle note Ceramiche di Remigio Zangoli. Il parcheggio si trova a due passi da Mecc Evolution, l’officina veicoli industriali, pressatura tubi idraulici, meccanica ed elettronica, centro revisioni, e dalla Fimar, azienda leader nelle attrezzature professionali per la ristorazione. Ma tutta la zona artigianale pullula di aziende con mezzi pesanti, e anche nei giorni festivi sono molti ie gli autocarri parcheggiati in zona.