Dagli asfalti al San Benedetto Tutti i lavori

Seicentomila euro in più rispetto al passato: il piano degliper il 2026, approvato dentro al Documento unico di programmazione 2025/2027, ieri in Consiglio comunale, passa da 1 milioni di euro del 2024 a 1,6 milioni di euro. "Nonostante i tagli noi ci proviamo" dice Mila Della Dora mentre rientra in sala consiliare dove l’assise ha appena iniziato a discutere la quarantina di emendamenti al documento importante che rappresenta la road map dell’amministrazione comunale del prossimo triennio. Per intenderci si fa quello che è scritto nel Dup, se non c’è si tratta di fantasie o di promesse da marinaio. Tanto che a seguito delle polemiche di questi giorni il sindaco Andrea Biancani, replicando al pentastellato Lorenzo Lugli, preoccupato di non aver trovato dentro il Dup la contrarietà verso la discarica di Riceci, ha preso il documento, indicato la pagine e letto ad alta voce: "L’amministrazione è contraria alla realizzazione della discarica di Riceci".