Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Danilo al vertice, tutti gli obiettivi

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-19 09:45:00 Arrivano conferme dal:Alla vigilia dell’apertura ufficiale del mercato, ma con le acque già piene di sottomarini travestiti da incontri e trattative abbozzate, è andato in scena unsocietario con De Laurentiis, Conte e il ds Manna per definire gli ultimi dettagli delle strategie invernali. Il principio guida è molto saldo: il Napoli si muoverà soltanto se avrà davvero la possibilità di migliorare la rosa e ad ogni entrata dovrà corrispondere un’uscita. Anche perché per includere nuovi nomi in lista bisogna liberare caselle.Napoli, il primo obiettivo èSotto questo aspetto, un profilo ritenuto adeguato è di certoLuiz da Silva in arte, 33 anni, difensore jolly e soprattutto capitano della Juventus. Lui è un obiettivo ideale per svariati motivi: ha esperienza da vendere, è abituato a ogni tipo di pressione, riesce a garantire la copertura dii ruoli della linea difensiva e non soltanto quello di marcatore centrale, ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e di conseguenza non ha costi esorbitanti.