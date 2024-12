Cinema Christopher Nolan girerà un film sull’Odissea di Omero

Leggi su Ildenaro.it

“Il prossimodisarà un’epopea d’azione mitologica ed epica tratta dall’Odissea die girata in tutto il mondo con la nuovissima tecnologia Imax”. Lo ha annunciato sui profili ufficiali social Universal Pictures, la casa di produzione con cui sta lavorando il regista premio Oscar 2024 (per il migliorcon Oppenheimer), che aggiunge anche che ilche porta per la prima volta la saga di“sugli schermi Imax uscirà nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio 2026”. Variety aggiunge anche che la produzione, guidata dallo stessocon la moglie Emma Thomas, dovrebbe iniziare già nella prima metà del 2025. Stellare anche il cast con al momento le conferme di Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e Charlize Theron.