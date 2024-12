Lanazione.it - Calendario in regalo con La Nazione. Uscita in edicola il 28 dicembre

Mancano pochi giorni all’delche Laoffrirà il 28gratuitamente ai suoi lettori, dedicato anche quest’anno alle associazioni di volontariato. Fra le eccellenze della vita che scorre a San Gimignano non può passare inosservata l’Istituzione della Misericordia di San Gimignano, o meglio, la Venerabile Arciconfraternita di ispirazione cristiana in anagrafe dalle Misericordie d’Italia a Firenze nel 1792. Risorta dalle ceneri della Compagnia dei Bianchi dal "R. Diritto del Granduca a garantire un servizio indispensabile per i malati e per i defunti della città turrita". Viaggio ripercorso dalla prof Iole Vichi Imberciadori nelle 45 pagine del libro "Arciconfraternita di Misericordia San Gimignano". Da 232 anni con gli attuali 345 fratelli e sorelle dalla buffa nera e 35 volontari attivi continua nella sua opera di carità e di aiuto con quattro ambulanze, 7 mezzi attrezzati per trasporto disabili e servizi sociali, cimiteriali e per i defunti.