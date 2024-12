Metropolitanmagazine.it - Buona vigilia di Natale 2024, le frasi e immagini da inviare per fare gli auguri

Ladi, il 24 dicembre, è il giorno che precede il Santo. Questa festività ha un significato importante per il mondo cattolico in quanto si festeggia la nascita di Gesù. Secondo la tradizione nacque da Giuseppe e Maria in una mangiatoia a Betlemme. È il momento, quindi, diglidi “di” e “Buone Feste” alle persone care. Per chi vuoleuno molto intenso e profondo ad un familiare o ad un amico caro, una frase ad effetto potrebbe essere la seguente: “Che la luce di questapossa accompagnarvi verso unricco di pace e amore.dia tutti!”. Se invece volessimo puntare sul concetto di pace e di fratellanza, unaidea potrebbe essere la seguente frase: “Ladiè il momento in cui i cuori si avvicinano, la famiglia si riunisce e la speranza si rinnova.