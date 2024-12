Amorim mette in dubbio le scelte delle persone vicine all’attaccante dello United

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-23 22:06:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Rubenha messo inle “” di quelli nel campo di Marcus Rashford mentre si intensificano le speculazioni sul futuro dell’attaccante all’Old Trafford.L’allenatore del Manchesterha messo in discussione il processo decisionale di chi è vicino a Rashford dopo che il 27enne ha rivelato al giornalista Henry Winter di essere “pronto per una nuova sfida”.Il nazionale inglese ha rilasciato questo commento dopo essere stato escluso dalla rosa della giornata per la vittoria per 2-1sui rivali del Manchester City il 15 dicembre.Rashford ha poi saltato la sconfitta per 4-3 nei quarti di finale della Coppa Carabao contro il Tottenham ed è stato escluso anche quando loè stato battuto 3-0 dal Bournemouth domenica.