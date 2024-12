Ilfattoquotidiano.it - Al via il Giubileo con l’apertura della Porta Santa: “Attraversarla implica la liberta? di scegliere e il coraggio di lasciare qualcosa”. La storia, il rito della Recognitio e i simboli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha ancora senso unoggi oppure è un evento anacronistico legato a superstizioni del passato o alla simonia, come la vendita delle indulgenze? Ha ancorada dire e da dare ai fedeli un Anno Santo con l’indulgenza giubilare, espressione oggi decisamente misteriosa? La domanda se la pose san Paolo VI alla vigilia deldel 1975. La risposta, evidentemente, fu positiva. Benché il primo Anno Santo risalga al 1300 per volontà di Bonifacio VIII, che un pellegrino illustre come Dante Alighieri collocò nell’Inferno ne La divina commedia, esso ha acquistato nei secoli un significato ancora molto attuale.Lo sottolinea Papa Francesco nella prefazione del librosperanza (Elledici) del vaticanista Francesco Antonio Grana: “Mi fa piacere che sia stato messo in luce come l’Anno Santo non e? esclusivamente un appuntamento dettato dal calendario, ma un vero e proprio strumento pastorale che i pontefici, dal 1300 a oggi, hanno utilizzato secondo le esigenze del tempo in cui sono stati chiamati a guidare la Chiesa”.